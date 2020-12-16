شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يستقبل ولي عهد أبوظبي في مطار القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل مطار القاهرة الدولي اليوم الاربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في زيارة للبلاد يلتقي خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان في استقباله بمطار القاهرة الدولي فور وصوله .

تاتي الزيارة في إطار الحرص المشترك على تعزيز العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين والتعاون والتشاور حول مختلف القضايا المتعلقة بتعزيز العمل العربي المشترك .

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح أنه من المنتظر إجراء جلسة مباحثات ثنائية بقصر الاتحادية، تتناول كافة جوانب العلاقات بين البلدين الشقيقين، وكذلك التشاور والتنسيق تجاه مختلف القضايا محل الاهتمام المشترك .