شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تسير 49 رحلة دولية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، 49 رحلة دولية، و10 رحلات داخلية و9 رحلات شحن جوى، لنقل 4500 راكب.

وتسير الشركة الرحلات إلى كل من جوانزو، واشنطن، بيروت، الرياض، بغداد، جدة، أبوظبي، لندن، الدمام، باريس، اسطنبول، امستردام، نيويورك، جوبا، فرانكفورت، ميلانو، دبي، الخرطوم، البحرين، المدينة المنورة، عمان، الشارقة، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.

واتخذت سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، حيث تم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.