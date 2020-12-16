شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على دولفين نافق جديد على شاطى الغردقة بالبحر الأحمر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت البيئة البحرية بمنطقة الغردقة بالبحر الأحمر، حادثا جديد لنفوق الثديات البحرية، حيث تم العثور علي دولفين نافق من نوع الأنف الزجاجي على الشاطئ وذلك بعد ٤٨ ساعة من العثور علي أنثي دولفين نافق آخر بشاطئ معهد علوم البحار شمال للغردقة.

تلقي مسؤولو محميات البحر الأحمر بالغردقة بلاغا من إحدى جمعيات المحافظة على البيئة بوجود جسم طافي على سطح المياه بمنطقة جبل الحريم بالغردقة، وتم التعرف عليه بكونه جثة لأحد الدلافين النافقة وتم سحبه خارج المياه، وتبين من المعاينة أن الدولفين النافق من نوع ذو الأنف الزجاجي مكتمل النمو بطول يصل ل٢ متر، وأن حالة الجثة سيئة نوعا ما حيث يوجد اهتراء وتهتك بالجلد في مناطق متفرقة من الجسم.

وتم أخذ قياسات الجثة، وتبين أن جثة الدولفين النافق في حالة سيئة ومتآكل في معظم أجزائه، فيما انتهي خبراء معهد علوم البحار من دفن جثة انثي دولفين نافق عدثر عليها علي شاطئ المعهد من نوعية الانف الزجاجي.