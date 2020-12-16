شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «الثروة السمكية» يفتتح موسم الصيد بكفر الشيخ ويتفقد تطوير بحيرة البرلس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - افتتح الدكتور صلاح مصيلحى، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ، وذلك نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

وتفقد «مصيلحي»، خلال الزيارة صوب تفريخ أسماك البلطي وتجربة IPRS وحلقة غسيل وفرز الأسماك، مؤكدا أن موسم الصيد بدأ الأسبوع الماضي بمزرعة المنزلة وأن المؤشرات الأولية تشير إلى زيادة الإنتاج هذا العام عن السنوات السابقة بمزرعة المنزلة، وتوقع أن يزيد الانتاج هذا الموسم بمزرعة الزاوية أسوة بما تم بمزرعة المنزلة .

وتفقد «مصيلحي»، محطة تحضين الخشعة وأثنى على العمل بالمحطة وما تم من تطوير خلال الفترة السابقة، موضحا أن المحطة بها 12حوض جاهزين للصيد، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير المطلوبة بالمحطة لتحويلها لمزرعة نموذجية، فيما تفقد رئيس هيئة الثروة السمكية بحيرة البرلس وتابع أعمال التطوير وازالة الحشائش والنباتات المائية بها وتفقد بعض المناطق مثل البركة الغربية ومنطقة النقعة والهوكسة بالإضافة لقناة برمبال.

أشار رئيس هيئة تنمية الثروة السمكية إلى تعدد أنواع الأسماك بمزرعة الزاوية ومنها أسماك البلطي والقراميط والبياض والمبروك بالإضافة إلى أسماك العائلة البورية وجميعها صالحة للاستزراع في المياة العذبة، مؤكدا على أن الهيئة بها العديد من الخبرات في مجال الاستزراع السمكي العذب لافتا إلى امكانية دعم الدول الأفريقية والنامية في هذا المجال من خلال المشروعات التي تدعمها الحكومة الفرنسية.

شهد افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية د أحمد سنى مدير عام المزارع، والمهندس عيد بسيوني رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ، والمهندس يونس عبدالحميد مدير إدارة الإنتاج والتشغيل والمهندس حسن بدير مدير مزرعة الزاوية، والدكتور عبدالعظيم محمد مدير محطة تحضين الخشعة.

ومن جانبه قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي، في تصريحات صحفية، إن انتاجية مصر من الأسماك حوالى 2 مليون طن، وأنها تحتل المركز الأول إفريقيا في الاستزراع السمكي، والثالث عالميا في انتاج البطلي، كما أنها تحقق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وأن المشروعات القومية في مجال الثروة السمكية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ستحقق فائضا لتصدير الأسماك للخارج لدعم الاقتصاد الوطني.

وفي سياق متصل بحث رئيس هيئة الثروة السمكية، مع المستشار الزراعي بالسفارة الفرنسية أوجه التعاون المشترك بين الحكومة الفرنسية والمصرية، في قطاع الثروة السمكية وتبادلا الآراء حول دعم وتطوير منظومة الاستزراع السمكي والمفرخات السمكية مع امكانية ترتيب عقد دورات تدريبية متخصصة في مجال الاستزراع السمكي وصحة الأسماك .

وأوضح «مصيلحي»، إنه تم الاتفاق المبدئى على التعاون المشترك واعداد ورقة عمل من كلا الجانبين لعقد سبل التعاون والخطوات المستقبلية لذلك.

الزراعة تفتتح موسم الصيد في كفر الشيخ