شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 70 حالة إشغال في حملة مكبرة علي الأسواق في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نظمت الوحدة المحلية لمدينة ومركز أسوان حملة مكبرة لرفع الإشغالات بنطاق مدينة أسوان لأحياء جنوب وغرب المدينة، وذلك لضبط الشارع وتيسير حركة المرور و إبراز المظهر الحضاري للمدينة. وأسفرت الحملة عن رفع ٥٠ إشغال بدون محضر، وضبط أكثر من ٢٠ إشغال ومصادرتها، وذلك برئاسة عرفات صلاح الدين مساعد رئيس المدينة للإشغالات والعاملين بحي غرب المدينة وحي جنوب المدينة، وبمعاونة شرطة المرافق بقيادة النقيب أحمد عبد الغني، تحت إشراف العميد طارق لطفي رئيس مركز ومدينة أسوان. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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