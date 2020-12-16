شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على دمياط وشلل بالحركة التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت مدن وقرى دمياط اليوم الأربعاء لموجة من الأمطار الغزيرة المصحوبة بغيوم ، مع تصاعد حالة البرد القارس مع حلول فترة المساء، مما أدى لخلو الشوارع من المارة وأغلقت المحال التجارية قبل موعدها المعتاد، كما تأثرت الحركة التجارية في مدينة دمياط، كما تعرضت منطقة شطا ورأس البر ودمياط الجديدة لأمطار رعدية مصحوبه برياح وغرقت الشوارع بمياه الأمطار.

من جانبها شددت المحافظ الدكتورة منال عوض علي المتابعة المتواصلة من جانب الوحدات المحلية بكافة أنحاء المحافظة علي تصريف الأمطار والتعامل الفوري مع تداعيات الطقس السئ .

من جانبها لم تتأثر حركة الملاحة بهيئة ميناء دمياط بسوء حالة الطقس التي تشهدها المحافظة .