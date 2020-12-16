شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة علي حريق بحلقة السمك في الإسكندرية دون حدوث إصابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت قوات الحماية المدينة بمحافظة الإسكندرية، في السيطرة على حريق نشب صباح اليوم الأربعاء داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي بدائرة قسم شرطة الجمرك، دون حدوث إصابات.

تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الاسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بورود بلاغ باندلاع حريق داخل حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي دائرة القسم، دون حدوث إصابات.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها.

وتبين من المعاينة أن الحريق اندلع في أحد الباكيات المهملة والغير مستغلة بالطابق الأول من «الحلقة»، ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة واحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.