شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتطبيق إجراءات السلامة فى المدارس بعد سقوط الأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم، قالت الوزارة، إن هناك تعليمات لمديرى المدارس تضمن تطبيق واتخاذ الإجراءات اللازمة حرصاً على سلامة الطلاب وتوعية التلاميذ بعد سقوط الأمطار، على رأسها إحكام غلق النوافذ فى الفصول وعدم تواجد الطلاب فى أماكن مرتفعة وأيضا الابتعاد عن أماكن تجمع المياه وخروجهم ونزولهم من الطوابق العلوية بشكل منتظم مع تفعيل المتابعة اليومية وتواجد المعلمين مع الطلاب والابتعاد عن أسلاك الكهرباء، مع إمكانية شفط المياه.

وأوضحت المصادر، أن إجراءات حماية الطلاب من الأمطار، تمثلت فى فصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول حال سقوط المطر وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات تماما و التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء وتغيير مآخذ التيار الكهربى التالفة ومراجعة زجاج النوافذ والأبواب والأسوار والسلالم، ومراجعة جميع وصلات الكهرباء وتغطية الأسلاك بواسطة مسئول الصيانة بالمدرسة.

وأكدت المصادر أنه تم التنبيه على المدارس بضرورة التأكد من نظافة أسطح المدارس وعدم وجود أى مخلفات أو رواكد عليها وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، وتقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار حرصا على حياتهم أو تعرضهم لصعق الكهرباء، وقيام الإذاعة المدرسية بدورها لتوعية للمجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار.

كانت محافظتى القاهرة والجيزة قد أعلنتا أمس تعطيل الدراسة اليوم الأربعاء بسبب سوء الأحوال الجوية.