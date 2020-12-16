شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى ملك البحرين بالعيد الوطنى الـ49 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للبحرين.

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسي آل خليفة في النهوض بالمملكة وشعبها، والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، سائلًا المولى- عز وجل- لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.

وكانت قد انطلقت مساء اليوم عروض الألعاب النارية التي تقيمها وزارة الإعلام بمملكة البحرين، بالتعاون مع حلبة البحرين الدولية، بمناسبة احتفالات البحرين بأعيادها الوطنية إحياء لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783 ميلادية، وذكرى تولي الملك مقاليد الحكم، وذلك بالقرب من قلعة سلمان بن أحمد الفاتح بالمحافظة الجنوبية ومدينة سلمان بالمحافظة الشمالية بحسب صيحفة الوطن البحرينية.