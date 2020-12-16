الأرصاد تكشف خرائط الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ48 ساعة المقبلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية وأماكن سقوط الأمطار المتوقعة من اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 إلى الجمعة 18 ديسمبر 2020. وينشر ”الخليج 365” لقرائه خريطة الأمطار والظواهر الجوية خلال الـ 48 ساعة المقبلة ، كما يلى: - اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020 : أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الشرقية - الاسماعيلية - السويس العريش - رفح ) . أمطار متوسطة على مناطق من (الإسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل . كاترين ) وأمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى . أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد ( الفيوم - بني سويف - المنيا ) . نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط . - الخميس 17 ديسمبر 2020 : أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية ( رشيد . بلطيم - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح ) . أمطار خفيفة : على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ( مطروح - الاسكندرية ) . فرص أمطار خفيفة ( 30 % تقريبا ) : على مناطق من القاهرة الكبري . فرص أمطار خفيفة ( 40 % تقريبا ) : على مناطق من الوجه البحري . شبورة مائية صباحا على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد .

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