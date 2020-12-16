شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين بالعيد الوطني الـ49

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والشعب البحريني الشقيق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 للبحرين.

وقال الأزهر في بيان اليوم، إن الإمام الأكبر أعرب عن تقديره لجهود الملك حمد بن عيسى آل خليفة في النهوض بالمملكة وشعبها، والحفاظ على وحدتها وأمنها واستقرارها، سائلًا المولى- عز وجل- لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار، وأن يُجنبها وأمتنا العربية والإسلامية كل مكروه وسوء.