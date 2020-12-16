شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يتابع أعمال رصف وتجميل شوارع مدينة بلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال رصف وتجميل شارع الزعبلاوى والشوارع المتفرعة منه بمدينة بلبيس، باستخدام الإنترلوك وهو نوع من أنواع البلاط على هيئة أشكال هندسية متنوعة، يتم تركيبه بطريق التداخل ويستخدم في الشوارع الضيقة، مشيراً إلى أهمية تطوير المناطق العشوائية والعمل على رفع كفاءة البنية الأساسية، لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها، والارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كلف المحافظ، رئيس مركز ومدينة بلبيس، بتذليل كافة العقبات التي تعيق استكمال أعمال الرصف والتجميل الجارية بشوارع المدينة، تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال، لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

ومن جانبه، أوضح المحاسب على الصناديلي، رئيس مركز ومدينة بلبيس، أنه تم البدء في تنفيذ أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بشارع الزعبلاوى بعرض 4 متر وبطول 70متر، بالإضافة إلى عدد من الشوارع المتفرعه منه وهي شارع البلغارية المتفرع من شارع البغدادي بعرض 3،5 متر وطول 30 متر، وشارع متفرع آخر من شارع الزعبلاوى بعرض 3,5 وبطول 35 متر، مشيراً إلى أنه تم وضع طبقة من السن في شارع البغدادى بعرض 3,5 بطول 80 متر، تمهيداً لرصفه وتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

وأضاف رئيس المركز أنه تم رفع بيارات الصرف وعمل غرف تصريف مياه الأمطار، قبل البدء في أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع، حفاظاً على المال العام وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.