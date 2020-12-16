شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على معظم المحافظات اليوم.. واستقرار الطقس غدا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار سقوط أمطار على معظم المحافظات باستثناء محافظات الجنوب، لافتة في الوقت ذاته إلى أن البلاد ستشهد نهاية عدم استقرار الأجواء من اليوم.

وأوضحت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هند النعساني، مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد اليوم الأربعاء، أن بعض المناطق بمحافظة القاهرة ستشهد سقوط أمطار متوسطة، لافتة إلى أن المناطق التي لم تشهد سقوط أمطار فجر اليوم ستشهدها خلال الساعات المقبلة.

وأضافت أنه تم التواصل مع محافظي القاهرة والجيزة وتم تعليق الدراسة لتجنب أي مشاكل مرورية تزامنا مع استمرار سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن سقوط الأمطار سيكون على فترات متقطعة على مدار اليوم.

ولفتت إلى أن فرص الأمطار ما زالت متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية وتحديدا بلطيم ورشيد تمتد إلى دمياط وبورسعيد والعريش ورفح، بالإضافة إلى المحافظات الشرقية بداية من الشرقية والدقهلية، وبعض المحافظات من مدن القنال، الإسماعيلية والسويس، ومحافظات شمال ووسط سيناء.

بينما شمال الصعيد، «متوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على الفيوم والمنيا وبني سويف»، حسبما ذكرت إيمان شاكر.

وأردفت أن مطروح والإسكندرية ستشهد سقوط أمطار لكنها ستكون أقل حدة عن يوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أنه غدا الخميس متوقع أن تشهد البلاد استقرارا في حالة الطقس لكن مع استمرار فرص الأمطار على بعض المناطق، متابعة أنه ستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة على بعض المناطق من القاهرة والسواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري.