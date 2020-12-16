شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «أزهرية شمال سيناء» يتفقد انتظام الدراسة بمجمع المساعيد في العريش والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة الأزهرية بشمال سيناء بزيارة مجمع المساعيد التعليمي الأزهري بمدينة العريش، لمتابعة سير وانتظام الدراسة واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد أبوالقاسم على حضور طابور الصباح والاستماع إلى الإذاعة المدرسية، بجانب متابعة الفصول الدراسية عقب طابور الصباح لمتابعة الحصص الدراسية وانتظام المعلمين في شرح المواد الدراسية.

أشار أبوالقاسم إلى متابعة انتظام اليوم الدراسى والمستوى التحصيلى لطلاب المرحلة الابتدائية ومستوى القرائية لطلاب المجمع ومشاركتهم داخل الفصول الدراسية وتفاعلهم مع المعلمين بجانب تفقد المكتبة، مشددا على تفعيل الأنشطة الطلابية خاصة لمرحلة رياض الأطفال بالمعهد الابتدائى والتى تهدف إلى مساعدة الطلاب على التعلم النشط ورفع مستوى الذكاء.

وجه أبوالقاسم بتشديد الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير كافة مواد التعقيم والتطهير ونظافة دورات المياه، مع ارتداء الكمامات وتطبيق التباعد بين طلبة المجمع.