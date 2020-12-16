شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يُعين محمد حجازى قائدا للدفاع الجوى وعلى فهمى مستشارا عسكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبدالموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي. كما أصدر الرئيس السيسي قراراً بتعيين السيد على فهمي محمد على فهمي مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية. الوضع في مصر

اصابات 122,086

تعافي 105,132

وفيات 6,943

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