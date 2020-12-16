شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار بكافة الأنحاء.. تفاصيل حالة الطقس بالمحافظات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ تؤثر على كافة الأنحاء بالجمهورية، حيث تشهد أغلب المحافظات سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا تمتد للقاهرة الكبرى. وينشر ”الخليج 365” تفاصيل طقس اليوم الأربعاء بكافة أنحاء الجمهورية كما يلى:- - طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة. - طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة. - طقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة. - يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة. - فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى. - أمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين. - أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش. - أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا . - يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى. - بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء. - شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

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