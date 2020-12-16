شكرا لقرائتكم خبر عن مرور القاهرة والجيزة يعزز من تواجده بالشوارع بسبب الأمطار ورصد المخالفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عززت، اليوم الأربعاء، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور بسبب سقوط الأمطار للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لتسيير حركة السيارات في الشوارع بسبب هطول الأمطار على مناطق معينة.

كما شن رجال المرور حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور.

من جانبها، كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة من تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور بسبب الأمطار وقامت بالدفع بالأوناش لسحب أي السيارات المعطلة وجميع العوائق التي قد تواجه حركة المركبات.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.