شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يُعين محمد حجازى قائدا للدفاع الجوى وعلى فهمى مستشارا عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قراراً بتعيين اللواء أركان حرب محمد حجازي عبد الموجود قائداً لقوات الدفاع الجوي. كما أصدر الرئيس قراراً بتعيين علي فهمي محمد علي فهمي مستشاراً عسكرياً برئاسة الجمهورية.

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