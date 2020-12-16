شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح منصة الامتحان التدريبى للطلاب لأداء اختبار الإنجليزى والجغرافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منصة الامتحان التدريبى لطلاب الصف الأول الثانوى العام، لأداء اختبار مادتى اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا فى ثان أيام الامتحان التجريبى، لتدريب الطلاب على أسئلة التقييم الجديدة واختبار منصة الامتحان والشبكات.

وأكدت وزارة التربية والتعليم أن الامتحان متاح من المدارس الثانوى والمنازل للطلاب وتم فتح منصة الامتحان من التاسعة صباحا ويستمر أداء الطلاب الاختبار حتى التاسعة مساء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حددت خطوات دخول الامتحان الإلكترونى التجريبى لطلاب الصف الأول الثانوى الذى انطلق الثلاثاء 15 ديسمبر الجارى، موضحة أن أولى خطوات دخول الامتحان تبدأ بتسجيل دخول الطالب على منصة الامتحان ويضغط على أيقونة الاختبار فى الشاشة الرئيسية للتابلت ثم يدخل اسم المستخدم وكلمة السر الخاص بكل طالب ثم يضغط على تسجيل الدخول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم: يتم إدخال كود الامتحان " الجلسة" بحرص ويجب على الطالب الأخذ فى الاعتبار أن هذا الكود مكون من 9 أرقام على أن يتم إدخال كود الجلسة فى ميعاد بدء الامتحان وليس قبل موعد انطلاق الاختبار، مشيرة إلى أنه بعد إدخال كود الامتحان بشكل صحيح يضغط الطالب على أيقونة "بداية" عندها ينطلق الامتحان ويبدأ الطالب فى الإجابة عن الأسئلة.