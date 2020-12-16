شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تتوقع نهاية الطقس السيئ وتحسن الأحوال الجوية بدءا من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توقعت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، نهاية حالة عدم الاستقرار اليوم مع تحسن حالة الطقس بدءا من غدٍ الخميس، واستمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق المتفرقة.

وقالت وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة لبرنامج "صباح البلد"، اليوم الأربعاء، إن بعض المناطق بالقاهرة والجيزة شهدت سقوط أمطار في حين لم تشهده مناطق أخرى، متوقعة هطول الأمطار على معظم المناطق خلال الساعات المقبلة.

ونوهت بأن السواحل الشمالية وشرق الدلتا وبعض مدن القناة وشمال ووسط سيناء تشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة.

وشهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، بينما انتشرت سيارات شفط المياه فى الميادين والطرق لسحب مياه الأمطار، في الوقت الذى أكدت فيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التى لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات.