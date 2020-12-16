وزير الزراعة يبحث مع نظيره المالاوي تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مع نظيره المالاوي لوبين لوي سبل تدعيم التعاون الزراعي بين البلدين.

وأكد وزير الزراعة، دعم الحكومة المصرية لأشقائها الأفارقة، وأن هناك توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم لدول القارة الإفريقية.. لافتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في مالاوي للتعاون في المجالات المتعلقة بالقطاع الزراعي.

وأشار وزير الزراعة، إلى أن على رأس تلك المجالات: التدريب وبناء القدرات، ونقل الخبرة المصرية في مجال الأمصال واللقاحات البيطرية، فضلا عن التعاون في مجال الاستزراع السمكي، خاصة فيما يتعلق ببحيرة مالاوي، وكذلك إمكانية استقدام الكوادر المالاوية للتدريب في مركز البحوث الزراعية في المجالات الزراعية المختلفة، حيث يعتبر من أكبر المراكز البحثية في الشرق الأوسط.

من جانبه، تقدم وزير الزراعة بدولة مالاوي بالشكر للقيادة السياسية بالدولة المصرية، على ما قدمته من دعم للحكومة المالاوية خلال جائحة كورونا، فضلا عن دعمها للطلبة المالاويين وإتاحة الفرصة لهم للدراسة داخل مصر.

واتفق الجانبان على إمكانية أن يشمل التعاون المشترك، زيادة فرص التبادل التجاري للحاصلات الزراعية، وفتح أسواق جديدة للسلع الزراعية بمالاوي، وكذلك استيراد دولة مالاوي الأسمدة والمخصبات الزراعية، والموالح والخضروات من مصر، وكذلك مراجعة اتفاقيات التعاون المتشرك الموقعة بين الجانبين بالسنوات السابقة، وتفعيلها ودخولها حيز التنفيذ، كما تم تحديد نقاط الاتصال بين الجانبين لسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

حضر الاجتماع الدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وكارولين موسى سفيرة مالاوي لدى مصر، ولورى مبولو رئيس اللجنة المالية والمراجعة والتعينات بوزارة الزراعة بمالاوي، وسيفي شلموا رئيس اللجنة الفنية، والكسندر بولران القائم بأعمال الرئيس التنفيذي، وروي شيزيمبي نائب السفير المالاوي، وبنجامين نخويكوي مساعد وزير الزراعة المالاوي.

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