الخدمات المرورية تلبي استغاثة 5 أشخاص تعطلت سيارتهم بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استجابت الخدمات المرورية المنتشرة بالشوارع والطرق إلى استغاثة 5 أشخاص من قائدي السيارات لتقديم أوجه المساعدة بعد تعطل سياراتهم.

ووجه المواطنين الشكر للقوات المرور على مساعدتهم.

وتكثف أجهزة وزارة الداخلية، خدماتها اعلى الطرق ومراقبة الشوارع غير منظومة كاميرات متطورة وتخصيص أرقام لتلبية استغاثات المواطنين فضلا عن رفع السيارات المتعطلة بالطرق لمنع التكدسات وكذلك مساعده المواطنين .

وتحرص الإدارة العامة للمرور، على التنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حركة الرياح على الطرق، لتجهيز رجال المرور على الطرق لإجراء عمليات غلق أو تحويلات بالطرق لمنع وقوع الحوادث المرورية أو ظهور أي معوقات سواء أعطال أو مصادمات، وتكثيف القوات على الطرق بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للاستعداد لتحذيرات الأرصاد الجوية على الطرق السريعة والزراعية والساحلية والصحراوية.

وتقوم إدارة المرور بعمليات تكثيف تواجد الخدمات على كافة الطرق ومراقبتها بالكاميرات والتشديد على القيادة أعلى الطرق بسرعات منخفضة.

وحرصت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مدير الإدارة، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، لمتابعة حركة السيارات واتخاذ كافة الإجراءات المرورية، وتشغيل سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق، ونشر الخدمات المرورية على كافة مداخل ومخارج المدن والطرق المؤدية للقاهرة الكبرى لمراقبة حركة المرور.

ووفرت الإدارة، عددا من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم الإغاثة 01221110000 وتجهيز غرف العمليات لمتابعة الحركة المرورية على مدار الـ 24 ساعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.

ونشرت الإدارة العامة للمرور، إرشادات عامة وتعليمات لقائدي المركبات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، يجب التزام قائدي السيارات بها، حرصا على سلامتهم، للوقاية من أخطار الحوادث المرورية، ومنع وقوع أي ضحايا نتيجة الأمطار بالطرق.

وشدد مصدر أمني بإدارة المرور أنه يجب السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك للطريق مع إطارات السيارة، نتيجة مياه الأمطار مع التحكم في عجلة القيادة للسيارات جيدا، لأن سطح الطريق قد يكون زلقا مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية ويجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان.

وأوضح المصدر بإدارة المرور أنه يجب تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل للسيارة حتى لا تنزلق السيارة في أي اتجاه ويجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف في الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين مع عدم الانشغال بغير الطريق، مع ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم في السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم مع تجنب السير عكس الاتجاه أو توجه السيارات للدورانات غير الشرعية منعا لوقوع الحوادث.

كما وضعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، خطة مرورية محكمة بالتنسيق مع محافظة القاهرة والهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة لمنع ظهور أي تكدسات أو حوادث مرورية نتيجة مياه الأمطار.

واشتملت الخطة على عدة محاور، منها توزيع سيارات الشفط على قطاعات القاهرة الأربعة حتى تكون جاهزة عند طلبها، ولسرعة الوصول لأماكن تجمع المياه التي يتم الإخطار بها لاسلكيا عن طريق غرفة العمليات.

وتوجد سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار بمعدل 4 سيارات في كل قطاع ويكون تحركهم من خلال تعليمات وكيل القطاع، والذي يعلم أماكن تواجد هذه الشفاطات بالقطاع حتى يتم الانتهاء منها سريعا منعا لظهور أي كثافات مرورية.

كما تم التنسيق مع هيئة الصرف الصحي وهيئة مياه الشرب على تواجد مندوب تابع لهم داخل غرفة العمليات "الطوارئ"، ويكون بصحبته أرقام تليفونات قائدي الشفاطات بكل قطاع، حتى يتم إصدار الأمر بالتحرك وفقا لمتطلبات الحدث على الأرض.

ويشارك رجال المرور في هذا الشأن الحماية المدنية وشرطة المرافق وكافة الأجهزة المعنية بقطاع أمن القاهرة، وأيضا الأجهزة المعاونة من محافظة القاهرة، لتوفير سيارات الشفط، وتم تخصيص أرقام للإغاثة "136_ 01155554444".

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع هيئة الصرف الصحي والمحافظة والحماية المدنية للعمل على سحب أي تراكمات المياه بمطالع ومنازل الكباري مع تجهيز غرفة عمليات بكل جهة وأطقم أفراد محددة وبيان دور كل طرف والتنسيق المستمر بين كافة الجهات.

كما تم تخصيص خط ساخن لمرور الجيزة للإبلاغ عن أي معوقات مرورية بالاتصال على 01205344444 وتجهيز غرف العمليات من خلال الخط الساخن للجيزة برقم 114، ورقم هيئة النظافة "16809"، والصرف الصحي "125" والحماية المدنية "180" ويتم التنسيق مع كافة الجهات.