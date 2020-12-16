شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توفر وظائف خالية بشركات الاتصالات برواتب تبدأ من 3 آلاف لـ5300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تشغيل بمحافظة الجيزة، عن توفير فرص عمل للراغبين للعمل في خدمة الكول سنتر بشركات خدمات المحمول، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه لـ5300 جنيه وتزداد تدريجيًا.

شروط الوظيفة:

1- الحصول على مؤهل عالٍ

2- أقل سن 21 سنة

3- لا يقبل تشغيل الطلبة

4- اللباقة في الحديث والعلم بمخارج الحروف

5- إثبات موقف التجنيد

معلومات عن الوظيفة:

1-عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة بريك

2- 5 أيام عمل في الاسبوع

3-راحة يومين

4- العمل متاح للذكور والفتيات

5- رواتب أكونت اللغة العربية 3 آلاف جنيه ومستوى اللغة العربية والإنجليزية لا يقل عن مقبول

6- رواتب أكونت اللغة الإنجليزية 4 آلاف جنيه ومستوي اللغة لا يقل عن ممتاز

7- رواتب أكونت اللغات تبدأ من 5300 حتى 12 ألف جنيه.