شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة توفر وظائف خالية بشركات الاتصالات برواتب تبدأ من 3 آلاف لـ5300 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز تشغيل بمحافظة الجيزة، عن توفير فرص عمل للراغبين للعمل في خدمة الكول سنتر بشركات خدمات المحمول، برواتب تبدأ من 3 آلاف جنيه لـ5300 جنيه وتزداد تدريجيًا.
شروط الوظيفة:
1- الحصول على مؤهل عالٍ
2- أقل سن 21 سنة
3- لا يقبل تشغيل الطلبة
4- اللباقة في الحديث والعلم بمخارج الحروف
5- إثبات موقف التجنيد
معلومات عن الوظيفة:
1-عدد ساعات العمل 8 ساعات + ساعة بريك
2- 5 أيام عمل في الاسبوع
3-راحة يومين
4- العمل متاح للذكور والفتيات
5- رواتب أكونت اللغة العربية 3 آلاف جنيه ومستوى اللغة العربية والإنجليزية لا يقل عن مقبول
6- رواتب أكونت اللغة الإنجليزية 4 آلاف جنيه ومستوي اللغة لا يقل عن ممتاز
7- رواتب أكونت اللغات تبدأ من 5300 حتى 12 ألف جنيه.