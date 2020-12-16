شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الغردقة تستضيف اجتماع الاتحاد العام للغرف التجارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستضيف مدينة الغردقة اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم محمود العربى، في ضيافة غرفة البحر الأحمر في إطار تنشيط أداء أعمال الغرف التجارية لصالح جموع التجار ومقدمى الخدمات.

أكد خالد رضا عبدالجليل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس غرفة البحر الأحمر، أن الغرفة انتهت من الاستعدادات والتجهيزات حتى يليق باستضافة رؤساء ٢٧ غرفة تجارية، وتنظيم زيارات ميدانية للمناطق الصناعية والاستثمارية بالمحافظة.

ويجرى الترتيب مع الأجهزة التنفيذية بها لعقد لقاء مشترك مع المحافظ، وبحث فرص التجارة والاستثمار المتاحة بالمحافظة، وزيارة المقاصد السياحية.