شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الطقس السيء في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت العديد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، خاصة المدن والقرى الساحلية الشمالية حالة من عدم استقرار الأحوال الجوية بها، واستمرار هطول الأمطار بأوقات متفاوته، إضافة إلى العواصف وارتفاع وشدة الأمواج، وتوقف حركة الصيد بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس.

شدد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، على رؤساء الوحدات المحلية على ضرورة التخلص من مخلفات الأمطار أولا بأول بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى.