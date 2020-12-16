شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة بلطيم يتابع حملات تعقيم الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع العميد هانى محمد عبدالقوى، رئيس مدينة مصيف بلطيم أعمال التطهير والتعقيم الوقائي للشوارع والميادين، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الصحية وتكثيف حملات التطهير والتعقيم.

وشدد عبدالقوى على استمرار أعمال الرش والتطهير بالشوارع الحيوية والمنشآت العامة والخاصة بالمدينة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين من تفشي فيروس كورونا.