شاهد.. هطول أمطار بالجيزة وانتشار سيارات شفط المياه بالشوارع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت شوارع القاهرة والجيزة، صباح اليوم الأربعاء، سقوط أمطار غزيرة ومتوسطة، بينما انتشرت سيارات شفط المياه فى الميادين والطرق لسحب مياه الأمطار، في الوقت الذى أكدت فيه الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.
وأوضحت الشركة أنه تم الاستعداد بكافة المحافظات حتى التى لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها:
1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الامطار قبل سقوط الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.
2. إصلاح أى تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.
3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.
6. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصرفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.
7. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.
8 . تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.
9. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.
10. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.
11. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.
12.إنتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات علي كافة مواقع العمل حسب أولوية المواقع.
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الأربعاء، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح نشطة، وطقس دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.
كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، وأمطار متوسطة على مناطق من مطروح والبحيرة والإسكندرية والغربية والمنوفية ورأس سدر ونخل وسانت كاترين، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس ورفح والعريش، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من الفيوم وبنى سويف والمنيا.
وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء:" القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 13 درجة.
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