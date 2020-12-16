شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح موانئ السويس وانتظام الحركة الملاحية بميناء البحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، إعادة فتح موانئ السويس بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.

وقال اللواء بحرى خالد زهران، هيئة موانئ البحر الأحمر، إنه تم انتظام الحركة الملاحية وأعمال الشحن والتفريغ بموانئ الهيئة ويقوم مديري الموانئ بالمتابعة مع الهيئة العامة للإرصاد الجوية للخريطة الجومائية حفاظًا على انتظام وسلامة الملاحة البحرية والممتلكات العامة والخاصة .

وكانت هيئة موانئ البحر الأحمر أعلنت إعادة فتح ميناء شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح وتم استئناف الأنشطة البحرية والحركة الملاحية.