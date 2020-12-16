شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف 6 نصائح للحماية من مضاعفات العواصف الترابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت وزارة الصحة والسكان، بتوخى الحذر خاصة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد من تعرض البلاد لعاصفة ترابية، ودعت المواطنين للتوجه للمستشفيات حال وجود أى مشاكل صحية.

”الخليج 365” يستعرض نصائح وزارة الصحة للوقاية من المضاعفات الصحية للعواصف الترابية التى تتعرض لها البلاد خاصة لمرضى الأمراض المزمنة، والحوامل، والمصابين بالحساسية والأمراض الصدرية لتجنب حدوث مضاعفات:

1- تناول التطعيمات والأدوية المقوية لمناعة الجسم خاصة الأطفال الأقل من 5 سنوات، وأصحاب السن الأكبر من 65 عاماً، والحوامل، والمصابين بأمراض مزمنة.

2- الابتعاد عن الروائح النفاذة مثل العطور ومعطرات الجو والأتربة وعوادم السيارات، والاهتمام بتناول المشروبات الدافئة، والإكثار من تناول المياه.

3- يفضل عدم الخروج من المنزل فى الأيام التى تنتشر بها العواصف والأتربة إلا لظروف اضطرارية.

4- يجب تغطية الأنف.

5- يفضل الابتعاد عن الحيوانات الأليفة التي تحتوي على شعر كثيف لانها تؤدي إلى تهيج الشعب الهوائية.

6- يجب اقلاع مريض الأمراض الصدرية عن التدخين بكافة أنواعه.