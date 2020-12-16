توجيه الرئيس للحكومة بالاستمرار في جهود دعم الصناعة الوطنية يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

أبرزت صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم الأربعاء، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة أمس بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية، كما تناولت عددا من أخبار الشأن المحلي على رأسها اجتماعي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة" طبقا لتكليفات الرئيس، ولمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، إلى جانب تأكيد مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أن الدولة لن تسمح إلا بتداول لقاحات كورونا الآمنة.

ففي صفحتها الأولى، ذكرت صحيفة "الأهرام"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كلف الحكومة بالاستمرار في الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، خاصة في المجالات المتعلقة بعملية البناء والتشييد، أخذاً في الاعتبار الفرص الكبيرة التي تتيحها عملية التنمية الشاملة في مصر لنشاط وإنتاج شركات مواد البناء بمختلف أنواعها في ضوء المشروعات القومية الكبرى وسلسلة المدن الجديدة الجاري تنفيذها، وكذلك المشروعات المستقبلية على المدى القريب، وأبرزها مشروع تطوير الريف المصري الذي يستهدف 1000 قرية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال اجتماع الرئيس السيسي، أمس الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ومحمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى قوله إن "الاجتماع تناول استعراض آليات التعامل مع التحديات التي تواجه بعض قطاعات الصناعة، خاصةً الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك.

وأوضح أن الاجتماع شهد عرض أبرز التحديات التي تواجه قطاع الصناعات الثقيلة في مصر، بالإضافة إلى عدد من المحاور التنفيذية المقترحة للتغلب على تلك التحديات، وجهود العمل على تعميق التصنيع المحلي في هذا الصدد، وكذا تعزيز القدرات التنافسية والتصديرية للمصانع المصرية وتذليل المعوقات اللوجستية والبيروقراطية ذات الصلة".

كما تم استعراض مكونات منظومة صناعات الحديد والصلب والأسمنت والسيراميك على مستوى الجمهورية، وما تتمتع به من ميزة تنافسية على المستويين المحلي والإقليمي، بالنظر إلى توافر المواد الخام الطبيعية ذات الجودة المرتفعة من محاجر ومواد أولية تعدينية، فضلا عن توافر الطاقات الإنتاجية اللازمة لتلبية الاحتياج المحلي، إلى جانب التكنولوجيا الحديثة والكفاءات المحلية والخبرة المتراكمة والمهارات اللازمة لتشغيل هذه القطاعات.

وسلطت صحيفة "الأخبار" الضوء على الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة استعدادات تنفيذ مرحلة جديدة من مبادرة "حياة كريمة"، طبقا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين الخدمات لسكان التجمعات الريفية الأكثر احتياجاً، ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أكد على تفعيل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف طبقاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي دخول 1000 تجمع ريفي على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ستتوليان تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في القرى المستهدفة، وستتولى الوزارات المعنية مهام التشغيل بعد ذلك.

ونقلت "الأخبار" عن الدكتور مصطفى مدبولي، قوله إن الدولة تستهدف تطوير مراكز مُتكاملة في المُحافظات بتوصيل جميع الخدمات لها، بما يحقق فكر التنمية المتكاملة، حيث سننفذ المشروعات التنموية التي تخدم المركز كله، وسنبدأ على الأقل بمركز في كل محافظة، حتى يشعر المواطن في كل بقعة بمصر أن هناك عملا، ومشروعات خدمية وتنموية يتم تنفيذها.

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه ستكون هناك متابعة دورية لتنفيذ كل المشروعات، بما يسهم في الإسراع في التنفيذ، واستفادة المواطنين بهذه المشروعات.

وتحت عنوان "مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية: (مصر - السيسي) لن تسمح إلا بتداول لقاحات كورونا الآمنة"، لتبرز تأكيد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس عبدالفتاح السيسي لشؤون الصحة والوقاية أن الدولة المصرية لن تسمح إلا بتداول اللقاحات التي أثبتت فعاليتها وأمانها في مواجهة فيروس كورونا.

وذكرت الصحيفة أن مستشار رئيس الجمهورية أكد - خلال مؤتمر صحفي بمقر الرئاسة بقصر الاتحادية - إن اللجان العليا تراقب وتتابع ولديها آليات رصد، ولفت في الوقت نفسه إلى أن كل اللقاحات تم تسجيلها كطوارئ والجهات الدولية تراقب أداءها حتى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى تشديد تاج الدين على أن التطعيم أيا كان لا يغني عن اتباع الإجراءات الاحترازية، وأن أي دواء في العالم له آثار جانبية ولكن هناك آثارا جانبية واضحة وشديدة وبالتالى يستبعد الدواء أو اللقاح في هذه الحالة، وهناك آثار جانبية محتملة.

كما أبرزت "الجمهورية" تأكيد تاج الدين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع بشكل يومي كل جديد، والدولة تتواصل مع مؤسسة "جافي" الراعية للقاحات من أجل توفير اللقاح للمصريين وضمان كفاءته، وإشارته إلى أنها منظمة لها جناح علمي وجناح تمويلي بدعم من مؤسسة بيل جيتس.

وتحت عنوان "مدبولي للجزار والفار وصديق: الرئيس يعطي أولوية كبرى لتطوير القاهرة التاريخية"، سلطت صحيفة "الجمهورية" الضوء على ترؤس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعا لمتابعة خطوات تطوير عواصم المحافظات والمدن الكبرى، وكذا مشروعات إحياء القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء أشار فى مستهل الاجتماع، إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بالتطوير العمرانى لعواصم المحافظات والمدن الكبرى سعياً لاستعادة الوجه الحضاري لهذه المدن، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لساكنيها، وأنه وجه فى هذا الصدد بسرعة الانتهاء من نقل ولايات عدد من قطع الأراضى التى سيتم عليها تنفيذ مشروعات التطوير.

وفي الشأن المحلي أيضا، وتحت عنوان "طلبة أولى ثانوي يؤدون الامتحان بلا مشكلات"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن طلاب الصف الأول الثانوي أدوا امتحناتهم التدريبية أمس في مادتي اللغة العربية والأحياء بصورة طبيعية دون أي مشكلات، حيث تمكن نحو 300 ألف طالب وطالبة من الدخول على المنصة الامتحانية الإلكترونية في الساعة الاولى لإتاحة وزارة التعليم المنصة لطلاب الصف الأول الثانوي ليتمكنوا من أداء الاختبار التدريبي الذي انطلق أمس الثلاثاء ويستمر حتى 20 من الشهر الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الوزارة منحت فرصة الدخول على الامتحان من المنل والمدرسة، حيث يعد الاختبار دون درجات وهدفه التدريب على شكل الأسئلة واختبار منصة الامتحان والشبكات في المدارس.

وفي الشان البرلماني، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال وافق على عدد من الاتفاقيات الدولية وفي مقدمتها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 644 لسنة 2020 لشلأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز الشرق الأوسط، الموقع في القاهرة بتاريخ 22/9/2020.

وتحت عنوان "رئيس التأمين الصحي الشامل: 300 جنيه أقصى حد لمساهمة الواطن في أي عملية جراحية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، أكد أن الماطن تحت نظلة التأمين الصحي الشامل لن يدفع أكثر من 300 حنيه في أكبر عملية جراحية حتى زراعة الأعضاء ، وأن عدم تلقي طلبات للعلاج بالخارج يعكس التقدم الطبي في مصر، حيث يتم إجراء معظم الجراحات الخطيرة على أرض الوطن.

وفيما يخص الشأن الدولي، وتحت عنوان "اليونان ترحب بالعقوبات الأمريكية على أنقرة"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن وزارة الخارجية اليونانية رحبت بفرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا لشرائها أنظمة «إس−400» الروسية للدفاع الجوى، معربة عن شعورها بـ«الارتياح» لهذا القرار.

وذّكرت الوزارة، فى بيان لها أمس الأول، أن بلادها بصفتها عضوا فى الناتو تنظر بارتياح إلى بيان وزارة الخزانة الأمريكية حول فرض عقوبات على مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية، ورئيسها ومسئولين آخرين.