كورونا في 24 ساعة| ارتفاع الإصابات وأزمة منتخب الشباب.. وهؤلاء يحصلون على اللقاح أولاً

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

كورونا اليوم: تقنية تقتل الفيروس في 30 ثانية.. وتجربة لقاح عن طريق الأنف

وزير الرياضة عن أزمة منتخب الشباب: العودة من تونس "فنية".. وقد يجد جديد خلال ساعات

حصاد 2020.. 10 فئات تضرروا من "كورونا"

مستشار الرئيس يحدد حالة واحدة لاستبعاد لقاح كورونا من مصر

مستشار الرئيس: هذه الفئة ستحصل على لقاح كورونا أولًا

تسبب مضاعفات خطيرة.. اكتشاف أجسام مضادة فاسدة لدى مرضى كورونا

مستند| موجة كورونا الثانية.. استئناف طنطا تُقلِّص عمل الجنايات لـ3 أيام

مصدر لـ"الخليج 365": كاف يحاول إعادة جدولة لقاء مصر وليبيا

باحثة في جامعة الإمارات تبتكر نظامًا للتنبؤ بانتشار كورونا

6 إصابات بكورونا في فريق طلائع الجيش

"ليس لنا مصلحة".. مستشار الرئيس يرد على التشكيك في عدد إصابات كورونا

مستشار الرئيس: لن يُستخدم في مصر إلا لقاح يضمن الأمان والفاعلية

فيروس كورونا: ما هو أفضل وقت لاستبدال الكمامات؟

الرئيس التنفيذي لـ"فايزر" يكشف سبب عدم تلقيه لقاح كورونا

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مستشار الرئيس: وقعنا اتفاقًا مع "جافي" لتوفير لقاحات كورونا للمصريين

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كندا تحصل على 168 ألف جرعة أولية من لقاح "موديرنا"

علماء بريطانيون: ندرس السلالة الجديدة لكورونا لمعرفة مدى تأثيرها على سرعة انتشاره

أمريكا تسجل إجمالي 16.6 مليون إصابة بكورونا

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البيت الأبيض: ترامب سيتلقى لقاح كورونا بعد موافقة الفريق الطبي

الصحة العالمية توجه نصيحة لمنع فرض حظر تجوال لكورونا مجددًا

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ولي العهد السعودي: اقتصاد المملكة أثبت قدرته على مواجهة تداعيات كورونا

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شفاء معمرة تونسية عمرها 101 عامًا من كورونا

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