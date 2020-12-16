حدث ليلاً| 523 إصابة بكورونا و23 ثانية مرعبة في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 318 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 105450 حالة حتى اليوم.

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23 ثانية مرعبة.. كيف هربت فتاة من مضايقة سائق توك توك في العياط؟ (فيديو)

23 ثانية تنخلع لها القلوب تظهر لحظة قفز فتاة من مركبة "توك توك" هربا من مضايقة قائدها.

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مدير التأمين الصحي الشامل: أجرينا عمليات معقدة ولم نتلق طلبًا واحدًا للعلاج في الخارج

قال الدكتور حسام صادق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن المنظومة استقرت خلال العام الماضي في محافظة بورسعيد من خلال تقديم 2300 خدمة طبية منها علاج الأورام وزرع النخاع و99% من الأدوية المعتمدة من وزارة الصحة.

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وزير المالية: مصر تعاقدت على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا جديدة

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء فوضه مع وزيرة الصحة للحصول على 20 مليون جرعة من لقاح كورونا بخلاف الجرعات التي تصل حاليًا.

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"أنا خايفة ومرعوبة".. بسنت ضحية التحرش تروي تفاصيل الواقعة وتستغيث من التهديد

حكت الفتاة بسنت، ضحية التحرش بمدينة ميت غمر، تفاصيل الحادث الذي تعرضت لها، مشيرة إلى أنها تبلغ من العمر 23 عامًا وفي الصف الثالث الجامعي.

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الصحة العالمية توجه نصيحة لمنع فرض حظر تجوال لكورونا مجددًا

قالت منظمة الصحة العالمية، إن لا يزال علينا تتبُّع المخالطين للمصابين بفيروس كورونا المستجد حتى الآن.

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عوض تاج الدين: العزومات والحفلات من أسباب انتشار فيروس كورونا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه ليس أمام المصريين سوى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والابتعاد إقامة الحفلات والعزومات لمواجهة فيروس كورونا.

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مستشار الرئيس للصحة: "طالما وافقت الجهات المسؤولة على لقاح كورونا طبعا ناخده"

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إنه لن يتم اعتماد أي لقاح فيروس كورونا في مصر قبل التأكد من أمانة بنسبة 100%.

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وزير المالية: صرف 3.5 مليار جنيه للعمالة غير المنتظمة في 3 أشهر

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الرئيس السيسى طالب منذ شهر مارس الماضى بضرورة تجهيز اعتمادات مالية لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

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"سنحقق في الواقعة".. عمرو الجنايني يوضح كواليس أزمة منتخب مصر للشباب

كشف عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، كواليس أزمة تفشي فيروس كورونا بين صفوف لاعبي منتخب مصر للشباب في تونس، مشيرًا إلى أنه سيحقق بشأن واقعة ارتفاع عدد المصابين إلى 14 حالة إيجابية.

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كوريا الجنوبية تفقد 273 ألف وظيفة في نوفمبر بسبب كورونا

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء عن فقدان 273 ألف وظيفة في نوفمبر وسط جائحة كورونا.

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مستشار الأمن الأمريكي يقطع زيارته لأوروبا بسبب هجوم إلكتروني

قطع مستشار الأمن القومي الأمريكي، روبرت أوبراين، زيارته لأوروبا وعاد إلى واشنطن بسبب هجوم إلكتروني، يشتبه في أن روسيا نفذته.

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المبعوثة الأممية: الانتخابات الليبية في موعدها والعملية السياسية مستمرة

عقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اجتماعًا لملتقى الحوار السياسي الليبي عبر تقنية الاتصال المرئي لاطلاع أعضاء الملتقى على نتائج التصويت على مقترحين بشأن إيجاد نسبة توافقية للتصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية ولاطلاعهم أيضاً على خطط البعثة للمضي قدمًا في تنفيذ كافة نقاط خريطة الطريق التي تم التوافق عليها في تونس الشهر الماضي.

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