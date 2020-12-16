شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: طوارئ قصوى فى المحافظات المطلة على البحر المتوسط لمتابعة ارتفاع الأمواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفعت هيئة حماية الشواطئ، التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، حالة الطوارئ القصوى فى المحافظات المطلة على البحر المتوسط، خاصة محافظة الإسكندرية وذلك لمتابعة حالة البحر وارتفاع الموج خلال الموجة الحالية من التقلبات الجوية التى تتعرض لها البلاد.

أوضح المهندس مدحت حنا رئيس هيئة حماية الشواطىء أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات اللازمة لرفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى شواطئ الجمهورية وخاصة شواطئ البحر المتوسط بمختلف الإدارات العامة للتنفيذ التابعة للهيئة خلال هذه الفترة الحرجة من كل عام وما يصاحبها من حدوث نوات شديدة.

وشكلت الهيئة غرف عمليات على مستوى الادارات العامة للتنفيذ تعمل على مدار 24 ساعة، بالإضافة إلى غرفة عمليات مركزية بالمركز الرئيسى للهيئة للمتابعة والتواصل مع أجهزة الهيئة بكل إدارة لتلقى أى إشارة إن وجدت تخص أعمال الحماية، مع عمل التنسيق اللازم مع الأجهزة المعنية بالدولة بنطاق كل محافظة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من (كفر الشيخ - الدقهلية - دمياط - بورسعيد - الشرقية - الاسماعيلية - السويس العريش - رفح)، وأمطار متوسطة: على مناطق من (الإسكندرية - مطروح - البحيرة - الغربية - المنوفية - رأس سدر - نخل . كاترين) وأمطار متوسطة : على مناطق من القاهرة الكبرى وأمطار خفيفة إلى متوسطة : على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم - بني سويف - المنيا) .

كما تتعرض البلاد لنشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية ويؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .