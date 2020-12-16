شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طقس الـ 3 أيام المقبلة.. انحسار المطر ونهاية الطقس السيء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن طقس الـ٣ أيام المقبلة، والتي تشهد انحسار المطر وسقوط أمطار خفيفة في معظمها على بعض المحافظات، كما تشهد البلاد شبورة مائية صباحاً، وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الجمعة.

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، الأربعاء طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

كما يتوقع الخبراء أمطار متوسطة على مناطق من القاهرة الكبرى، أمطار متوسطة على مناطق من «الإسكندرية- مطروح – البحيرة – الغربية – المنوفية – رأس سدر – نخل – كاترين»، أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من «دمياط – بورسعيد- كفر الشيخ –الدقهلية –الشرقية – الإسماعيلية – السويس – رفح – العريش»، أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من «الفيوم – بني سويف – المنيا».

والرياح معتدلة على كافة الأنحاء نشطة على السواحل الشمالية.

وعن درجات الحرارة العظمى والصغرى فتكون القاهرة «20- 13»، الإسكندرية «19– 15»، قنا «23- 12»، الأقصر «23– 12»، أسوان «23 – 13» .

أما غداً الخميس فيسود طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك فرص أمطار خفيفة على بعض مناطق القاهرة بفرص سقوط 30 %، وبعض مناطق الوجه البحري وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 %، وبعض مناطق السواحل الشمالية الغربية «مطروح- الإسكندرية» 50 %، خفيفة إلى متوسطة على بعض مناطق السواحل الشمالية «رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح» 60 %.

أيضاً هناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الانحاء نشطة على خليج السويس .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«20 – 13»، الوجه البحرى «20 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء «20– 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23- 15»، شمال الصعيد «21 – 10»، جنوب الصعيد «24 – 11» درجة مئوية.

ويتوقع الخبراء بعد غدً الجمعة ارتفاع طفيف في درجات الحرارة وأن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهاراً، والطقس ليلاً بارد على معظم الأنحاء شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد .

وهناك شبورة مائية صباحاً على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والرياح معتدلة على كافة الانحاء نشطة على البحر الأحمر .

وهناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية 30 %، ومن بينها محافظات الاسكندرية- مطروح- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- العريش- رفح .

وتكون درجات الحرارة العظمى والصغرى على: القاهرة الكبرى«21 – 13»، الوجه البحرى «21 – 13»، السواحل الشمالية الغربية «20 – 14»، السواحل الشماليةالشرقية ووسط سيناء «21 – 15»، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر «23 – 15»، شمال الصعيد «22 – 10»، جنوب الصعيد «25 – 11» درجة مئوية .