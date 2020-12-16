شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تحذر المواطنين من تبادل الأدوات الشخصية بالعمل للوقاية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت وزارة الصحة والسكان المواطنين بتطهير الأدوات الشخصية وعدم مشاركتها مع أحد من الزملاء فى العمل للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة فى 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 122086 حالة من ضمنهم 105132 حالة تم شفاؤها، و6943 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".