تعرف على تفاصيل أكبر مشروع حضارى بأسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتواصل بمحافظة أسوان وضع اللمسات الجمالية لأكبر مشروع حضارى تشهده عاصمة الشباب والثقافة والإقتصاد الإفريقى، وهو مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضا السوق السياحي القديم والذى يبلغ طوله 2400 متر بالشوارع الجانبية وبمتوسط عرض 11 م، وكذلك إظهار هذا المشروع الكبير بما يتناسب مع المكانة السياحية لمدينة أسوان ليكون واجهة حضارية وجمالية وبما يتواكب مع الهوية البصرية والحفاظ على الطابع الأسوانى الأصيل.

”الخليج 365” يقدم تفاصيل أكبر مشروع حضارى بأسوان:

أولا: معدلات مشروع تطوير وتجميل ميدان المحطة وبلازا درة النيل، وأيضا السوق السياحى القديم تراوحت بين 65% إلى 85%

ثانيا: وجه محافظ أسوان الشركة المنفذة بالجودة العالية أثناء إنهاء التشطيبات النهائية.

ثالثا: طالب محافظ أسوان بوضع مقاعد مريحة للمواطنين فى الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل.

رابعا: سيصبح الجزء الأمامى لميدان المحطة المطل على كورنيش النيل ساحة مفتوحة للفنون والإبداعات المتنوعة التى يتفرد بها التراث الأسوانى من الفلكلور والرقصات والفنون التشكيلية والتصوير وغيرها لإفساح المجال أمام استمتاع المواطنين والزائرين

خامسا: شدد محافظ أسوان على عرض تصميم النافورة الرئيسية والتى ستكون راقصة وبالألوان قبل تشطيبها لإبداء أى ملاحظات وضمان تنفيذها بشكل جمالى مبهر.

سادسا: توحيد تصميم يافطات الإعلانات.

سابعا: التشطيب الجيد لأرضيات الطرق الداخلية لميدان المحطة والتى ستكون من حجر البازلت لتؤدى الغرض منها في الحد من سرعة المركبات وضمان سلامتها على المدى البعيد.

ثامنا: مشروعات التطوير والتجميل تشمل نوافير مائية وراقصة وبوابات وأعمدة ديكورية وبرجولات وأرضيات ، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء وأشجار الزينة وساحات انتظار للسيارات.

تاسعا: الأنارة والرصف والدهانات وذلك بشكل وألوان متناسقة لإضفاء اللمسة الجمالية والتراثية سواء للسوق السياحى أو ميدان المحطة.

عاشرا: مخطط أن تضم بلازا درة النيل في وسطها النصب التذكارى للشهداء و 4 تماثيل.

حادى عشر: أعمال مخططة لتطوير السوق السياحى القديم.

ثاني عشر: تغطية السوق السياحي ببرجولات خشبية آمنة وضد الحريق ومرتكزة علي قواعد خرسانية مسلحة.

ثالث عشر: تركيب أرضيات بالجرانيت والبازلت السوق السياحى القديم.

رابع عشر: تجديد وجهات المحلات عن طريق تجليدها.

خامس عشر:تجديد ورفع كفاءة 10 بوابات رئيسية للسوق السياحي.

سابع عشر: انشاء 2 بوابة جديدة.

ثامن عشر: تجهيز السوق بالكامل بمراوح تهوية بالمياه مماثلة للحرم المكي.

تاسع عشر: إنشاء 2 كافية داخل مسار السوق السياحي.

عشرون: تطوير وصيانة الشبكات البنية الأساسية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والحريق.