شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العقوبة التأديبية فى حالة صرف بدل سهر للعاملين دون وجه حق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمًا فى اتهام 11 مسئول بجمارك الصادرات والواردات الجوية، تتعلق حصول بعض العاملين من شهر مارس 2014 وحتى نهاية عام 2016 على بدل سهر بدون وجه حق، وإدراج كشوف بأسمائهم بمعرفة رؤساء الخزينة، برغم عدم استحقاق هذه البدل.

وتضمن الحكم مجازاة رئيسى خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية، رئيس حسابات، مديرى شئون مالية، مدير شئون إدارية، بالخصم 15 يومًا من أجرهم الوظيفى.

وغرمت المحكمة كل من 3 رؤساء خزينة بجمارك الصادرات والواردات الجوية سابقين، ومديرى شئون إدارية سابقين، بغرامة تعادل نصف الأجر الوظيفى.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .

ونسبت النيابة الإدارية للمحالين لأنهم بوصفهم السابق، من عام 2013 حتى 2017 خالفوا القواعد والتعليمات المالية وسلكوا مسلكا معيبا وأهملوا في أداء عملهم، فقام من الآول حتى الخامس بإعداد كشوف بدل السهر، وأدرجوا أسمائهم بها مما ترتب عليه الصرف لهم وآخرين ممن وردت أسماؤهم بهذه الكشوف، رغم عدم استحقاقهم لهذا البدل، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

كما نُسب للأول والثانى، ومن السادس وحتى الحادي عشر، اعتمدوا كشوف بدل السهر مما ترتب عليه الصرف للأسماء الواردة بالكشوف بدون وجه حق، وذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك.

ولم تأخذ المحكمة ما تذرع به المحالون ، من أنهم لم يكونوا على علم بالقرارات المنظمة لاستحقاق بدل السهر عند إعداد واعتماد كشوف الموظفين المستحقين لها، فإن ذلك مردود عليهم بأن قضاء المحكمة الإدارية العليا اضطرد علي أن مخالفة الموظف للتعليمات الإدارية تشكل مخالفة مسلكية ينبغي مساءلته عنها، ولا سبيل إلي رفع مسئوليته بذريعة أنه لم يكن يعلم بهذه التعليمات ، وعلي الموظف أن يسعي من جانبه إلي الإحاطة بهذه التعليمات قبل البدء في العمل، فإن تراخي في ذلك فخرج عليها من غير قصد، فحقت مساءلته.