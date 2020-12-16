شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تستعد للأمطار المتوقعة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تعليماته بالتعامل الفوري مع الأمطار الغزيرة التي من المتوقع أن تشهدها المحافظة اليوم.

بدأت الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وهيئة النظافة والتجميل الاستعدادات، بنشر معدات الشفط في الأماكن الحيوية وبمطالع ومنازل الكباري والشوارع الرئيسية لعدم إعاقة الحركة المرورية وتم رفع درجه الطوارئ بكافة القطاعات للتعامل مع هطول الأمطار.