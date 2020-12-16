شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تنظم حفلاً بضوء الشموع الجمعة المقبلة بديلاً لرأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بمصر بترانيم الميلاد، وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع والترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، الجمعة المقبل، وذلك بعد أن قررت إلغاء الاحتفال برأس السنة الميلادية "الكريسماس" هذا العام.

وأوضح الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى بيان، أن الكنيسة قررت أن تقيم حفل الترانيم فى تمام السابعة مساء مع مراعاة عدد الحضور، وذلك التزامًا بقرار اللجنة التنفيذية للكنيسة الذي حظر الأنشطة كثيفة العدد تجنبًا لكورونا، كما شدد على التزام إجراءات التباعد الاجتماعي والكمامات والمطهرات حرصًا على السلامة والصحة العامة.

وتحتفل الكنيسة الأسقفية بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة 25 ديسمبر بمقر الكنيسة بالزمالك، بينما تم إيقاف احتفالات ليلة رأس السنة، وقد أعلنت تفاصيل اجتماع اللجنة الطبية بشأن الاستعداد للأعياد فى ظل جائحة كورونا، حيث أكد الدكتور منير حنا رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى بيان، أن اللجنة التنفيذية قررت إيقاف كافة الأنشطة كثيفة العدد والفرعية مثل اجتماعات مدارس الأحد والشباب مع استمرار خدمات الآحاد أو الجمعة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية حتى نهاية العام مع متابعة المستجدات أولا بأول.

وقررت اللجنة إقامة الاحتفال بعيد الميلاد ليلة 25 ديسمبر الجارى، فى موعده الثامنة مساء مع توفير شاشات عرض فى الكنيسة تقدم خدمة الصلاة وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعى مع إتباع الإجراءات الاحترازية لكل الحاضرين بالإضافة لتعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات والكمامات لكل المصلين وكذلك مع توفير قاعات إضافية للحفاظ على التباعد ويقام احتفال 25 ديسمبر بنفس الإجراءات مع إيقاف الاحتفالات برأس السنة.