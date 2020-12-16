شكرا لقرائتكم خبر عن حديقة الحيوان تواجه البرد بقش الأرز والمشروبات الدافئة للشمبانزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة مها صابر مدير حديقة الحيوان بالجيزة إن الحديقة اتخذت كل الإجراءات المتبعة لمواجهة العاصفة المتوقعة اليوم وما يصاحبها من سقوط أمطار وعواصف ترابية.

وأضافت أنه تم وضع قش أرز في أرضيات المبايت والجور، والذى يساعد على تدفئة أجساد الحيوانات خلال موجات البرد وكذلك امتصاص مياه الأمطار، كما يتم تقديم العلائق الجافة والمركزة التى تساعد على تدفئة أجساد الحيوانات، وتقيم المشروبات الدافئة لحيوان الشمبانزى.

وأوضحت، أنه لتجنب تساقط الأمطار على الحيوانات تم فتح مبايتها خاصة بيوت السباع والشامبنزي والدببه للاحتماء داخلها متى أرادت ذلك، مشيرة إلى أن أغلب الحيوانات تعيش في البيئة الأفريقية ولذلك تألف المطر وتبتهج به، كما أن الحديقة مصممة بحيث تحمي الحيوانات من مياه الأمطار، من خلال الأشجار الكثيفة التي تُظلل المبايت وتنتشر في كل الحديقة، كما أن لكل مبيت للحيوانات مظلة مصنوعة من الخشب تحميه من تساقط الأمطار.

واتخذت حديقة الحيوان إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا بنشر أجهزة كشف درجات الحرارة عن بُعد على كل الأبواب لقياس درجات الحرارة للزائرين، واستبعاد من يثبت ارتفاع درجة حرارتهم، كما تم توفير المطهرات لكل العاملين، فضلاً عن أقنعة الوجه.

وافتتحت العام الحالي حديقة الأطفال التي تمكنهم من لأول مرة التفاعل مع الحيوانات المستأنسة، والتقاط صور معها، وتقديم الأكلات المفضلة لها، وتحتوي على الحيوانات المحببة للأطفال كالغزال والحصان السياسى واللاما والطيور الملونة.