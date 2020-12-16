شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد توجه 10 نصائح لمواجهة الطقس السيئ وتحذير خاص لأصحاب الأمراض الصدرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، وذلك على كافة أنحاء الجمهورية، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار هذه الحالة حتى غدا الأربعاء، حيث تشهد البلاد فرص أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.

ووجه محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر ”الخليج 365”، عدد من النصائح للمواطنين للتعامل مع الطقس السيئ، كما يلى :

1- ارتداء الملابس المناسبة وعدم تخفيف الملابس لانخفاض درجات الحرارة

2- يفضل عدم الخروج من المنازل الا للضرورة خاصة مرضى الجيوب الأنفية وأصحاب الأمراض الصدرية بسبب نشاط الرياح

3- تجنب التواجد فى الأماكن المكشوفة حيث تكثر حركة الرياح والأتربة

4- تجنب التواجد أسفل لوحات الإعلانات

5- القيادة بهدوء على الطرق بسبب انخفاض الرؤية الأفقية لنشاط الرياح

6- تجنب ممارسة الأنشطة البحرية لاضطراب حركة البحر بفعل نشاط الرياح وارتفاع الأمواج

7- القيادة بهدوء على الطرق خاصة خلال سقوط الأمطار

8- تجنب الوقوف قرب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء خلال سقوط الأمطار

9- متابعة النشرة الجوية لهيئة الأرصاد على مدار الساعة لمعرفة حالة الجو

10- تجنب السفر على الطرق خاصة الطرق الصحراوية

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية، أنه مع يوم الثلاثاء، تشهد حالة الطقس انخفاض آخر فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح من 2-3 درجات منوية .

كما يشهد اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، وأمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء مما يؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية، واضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

ومع يوم الأربعاء، كشف هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من جنوب سيناء .