شكرا لقرائتكم خبر عن القائمة الوطنية تضمن تمثيل صوت أسر الشهداء ببرلمان 2021.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى ماراثون انتخابات مجلس النواب، بمرحلتيها الأولي والثانية، بإعلان الهيئة الوطنية للانتخابات النتيجة النهائية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويتبقي تعيين رئيس الجمهورية نسبة 5% من عدد الأعضاء، ومقعد دائرة دير مواس بمحافظة المنيا المؤجل ليكتمل تشكيل المجلس، وتعكس الصورة العامة لتشكل المجلس، التنوع والتعددية الحزبية، وتمثيل كل فئات وطوائف المجتمع، من مرأة وشباب وعمال وفلاحين وذوي احتياجات خاصة ومسيحيين ومصريين بالخارج، وأيضا أسر الشهداء .

وحرصت "القائمة الوطنية من أجل مصر"، والتى تمكنت من النجاح فى انتخابات النواب بقوائمها الأربعة على أن يتضمن كشف مرشحيها لانتخابات مجلس نواب 2021، تمثيلا لأسر الشهداء، وذلك تكريما لهم وتخليدا لذكراهم، ولمحنهم الفرصة فى التعبير عن هذه الشريحة بالمجتمع والتى لم تعد قليلة بالمرة، وحسب تأكيد البعض فأنها تتضمن عدد يصل لـ 10 من أسر الشهداء.

ويتمثل الأبرز منهم بضمها أسماء زوجات لشهداء رجال القوات المسلحة والشرطة، والذين لقوا مصرعهم بالعمليات الإرهابية التى شهدتها مصر السنوات الماضية ، وهم إيمان عبدالقادر " دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا وهي أرملة الشهيد مقدم أركان حرب عادل عبدالحميد عيد حسن والذى لقى مصرعه فى منطقة بئر لحفن، وأيضا رحاب عبدالغني، أرملة الشهيد العقيد أركان حرب أحمد شحاتة، والذي استشهد بتاريخ 25 فبراير 2020 بكرم القواديس شمال سيناء.

ويأتى ذلك استكمالا للدور الوطنى وتمثيل كافة طوائف الشعب بها، وتخليدا لذكرى شهدائنا جراء العمليات الإرهابية الأخيرة، وليضمن التعبير عن هذه الفئة من المجتمع لوجود صوت ممثل لهم ليكون ذلك مؤثرا فى طبيعة المناقشات التى ستجرى داخل المجلس وفقا لطبيعة اختصاصاته .

ويشارك بالقائمة عدد من الأحزاب السياسية ضمن القائمة الانتخابية الموحدة من أجل مصر لانتخابات مجلس النواب، وهم " حزب مستقبل وطن، حزب الوفد، حزب حماة الوطن، حزب مصر الحديثة، حزب المصرى الديمقراطى، حزب الشعب الجمهورى والإصلاح والتنمية، التجمع، إرادة جيل، حزب الحرية المصرى، العدل، المؤتمر، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب