شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة يناقش مستجدات التحول الرقمي و الانتقال للعاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة السياحة والآثار، إنه في إطار متابعة الوزارة لملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، اجتمع الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، الثلاثاء، مع المهندس علاء الحايس مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات الوزارة، لمناقشة وعرض أهم المستجدات في ملف التحول الرقمي وقواعد البيانات الخاصة بالقطاعات المختلفة بالوزارة.

خلال الاجتماع، جرى استعراض ما تم إنجازه من تكليفات من مجلس الوزارء في ملف الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وموقف الوزارة من التكليفات، بالإضافة إلى كيفية تذليل العقبات التي تواجة بعض القطاعات بالوزارة لإتمام إجراءات الانتقال بالشكل المطلوب. كما تم عرض موقف وحدة قواعد بيانات العاملين بالسياحة، وأهميتها في توفير معلومات دقيقة عن العمالة بالقطاع.

تناول الاجتماع بروتوكول التعاون المشترك مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن تطوير البنية التكنولوجية للوزارة، الذي تم توقيعه نوفمبر الماضي، ومناقشة الموقف التنفيذي لبعض المشروعات ومن بينها مشروع دمج وتطوير البوابات التكنولوجية للوزارة سواء الخدمية أو الترويجية، مشروع ميكنة الخدمات بديوان عام وزارة السياحة والآثار، مشروع تطوير خدمات طلبات البعثات الأثرية وميكنة دورة العمل، ومشروع تطوير نظام إدارة الخرائط بالمواقع الأثرية والسياحية.

استعرض الاجتماع الموقف الحالي لخدمة الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف، وأهمية ذلك في التيسير علي الزائرين الأجانب والمصريين.