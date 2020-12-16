شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب تشارك «الأعلى للإعلام» و«الأوقاف» في مبادرة بناء الوعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مبادرة استراتيجية بناء الوعي 2021 برعاية الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلي للإعلام، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بحضور عدد من الإعلاميين والشخصيات المؤثرة في الرأي العام.

ضم وفد التنسيقية كل من، أحمد القناوي وعلاء مصطفى ومحمد عمارة، أعضاء مجلس الشيوخ، وأميرة العادلي وعلاء عصام، أعضاء مجلس النواب، ومصعب أمين المتحدث باسم التنسيقية.

قال عمارة، إننا نحتاج لآليات تناسب جيل الألفية الذي يتعامل مع السوشيال ميديا وغيرها من الوسائل الإلكترونية حتى يتم جذب هذا الجيل للمحتوى الثقافي المقدم له، مؤكدا ضرورة المواجهة الفكرية وأهميتها في المرحلة الراهنة.

قالت أميرة العادلي إن المبادرة جيدة لكننا نحتاج لرؤية عامة وسياسات واضحة، ثم تأتي آليات التنفيذ، مؤكدة ضرورة تجديد الفكر الديني وليس الخطاب الديني، لأن الخطاب هو أحد الآليات وليس الأساس.

وأضافت أن الموضوع ليس فقط كتب أو تشكيل وعي، ولكن أكبر من ذلك وله علاقة بالكثير من الجهات أبرزها المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتعليم والثقافة، والشباب والرياضة، والإعلام، والأزهر وغيرها من الجهات المعنية، ويحتاج استراتيجية دولة، وأن هناك دول عربية على سبيل المثال اعتمدت برنامج وطني للطفل يشمل سياسات واضحة.

ولفتت إلى أن مصر لا يوجد بها قناة تخاطب الأطفال، ولا برامج جاذبة لهم، وأن بناء الوعي يبدأ من الطفل. متابعة: «نحتاج استراتيجية للتواصل مع جيل الأطفال، وآليات واضحة للتواصل معهم».

قال علاء عصام، إن هناك زاوية في دائرته بها شخص يبث أفكار جماعة الإخوان، مطالبا بضرورة مواجهة ما اعتبره «أفكارا رجعية متطرفة».

وأضاف عصام أن كثيرا من المعلمين في الأنشطة المدرسية ينتمون لجماعة الإخوان ويقنعون الأطفال بأفكار متطرفة، لافتا إلى ضرورة إنقاذ النشء من الخلايا النائمة في المدارس والجامعات والزوايا.