شكرا لقرائتكم خبر عن 8 ضوابط من قطاع المعاهد الأزهرية للعمل بكنترول الشهادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسلت الإدارة العامة للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية منشورًا إلى جميع المناطق الأزهرية بفتح باب الترشيح للجنة النظام والمراقبة لرؤساء الكنترول والمساعدين والحجرات الشهادة الابتدائية والشهادة الإعدادية الدور الأول الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021/2020 م وللأعضاء، مع مراعاة الضوابط التالية.

1- ألا يكون شيخًا لمعهد من المعاهد الأزهرية.

۲ – ألا يكون قد حصل على جزاء أكثر من خمسة أيام في مخالفة تتعلق بأعمال الامتحانات خلال عامين سابقين.

3- ألا يكون قد حصل على جزاء أكثر من عشرة أيام في مخالفة غير متعلقة بأعمال الامتحانات خلال عامين سابقين.

4- ألا يوجد صلة القرابة بين المتقدمين واحد الطلاب الممتحنين بالشهادة المرشح لها.

5 – ألا يكون المتقدم محال للتحقيق بالجهة الإدارية أو المحاكمة التأديبية أو الجنائية في مخالفة متعلقة بأعمال الامتحانات.

6 – ألا يكون مرشحًا لبرنامج التأهيل التربوي

7 – ألا يكون قد صدر له قرار حرمانه من أعمال الامتحانات

8- ألا يكون العضو محالاً للتقاعد خلال فترة عمل الكنترول المرشح له .