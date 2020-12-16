شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 2346 فرصة عمل لكافة المؤهلات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النشرة القومية للتشغيل التى تصدرها وزارة القوى العاملة، عن توفير فرصة عمل، حتى نهاية شهر يناير 2021، وينشر ”الخليج 365” قائمة كاملة للنشرة القومية للتشغيل، التى يتوافر فيها 2346 فرصة عمل متوفرة للخريجين والمؤهلات المختلفة، وتوضح فرص العمل المطلوبة داخل البلاد خلال شهرى ديسمبر 2020 و يناير 2021 كما يلى :

يذكر أن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أعلن مؤخرا، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة الغربية بتعيين 1628 شاباً، في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 31 من ذوي الاحتياجات الخاصة ، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل والذين بلغوا 4299 شاباً ، كما تم توفير 2600 فرصة عمل .