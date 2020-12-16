شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تكلفة البنية التحتية للتأمين الصحى بالمرحلة الأولى 34 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أحمد السبكى المشرف العام على تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، ومساعد وزير الصحة والسكان، أن تكلفة البنية التحتية للمشروع بمحافظات المرحلة الأولى تقدر بـ 34.080 مليار جنيه.

وأشار السبكى، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى المحاور الثمانية التى يرتكز عليها مشروع التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى، وتشمل "التخطيط الاستراتيجى، إعداد البنية التحتية والتجهيزات، الميكنة والتحول الرقمي، التحول المؤسسى، التأهيل للتسجيل والاعتماد، الموارد البشرية والتدريب، التسجيل وفتح ملفات طب الأسرة، التوعية والإعلام" .

وتابع السبكى: يختص محور التخطيط الإستراتيجى بالمنظومة بوضع خريطة صحية وسكانية للمحافظة لتحديد احتياجات تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل داخل كل محافظة، لافتًا إلى الاختلاف من محافظة إلى أخرى وفقًا لطبيعة كل محافظة وطبيعة سكانها، أما محور إعداد البنية التحتية والتجهيزات، فيختص بوضع خطة بناء أو تطوير المنشآت الصحية داخل كل محافظة، وتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية وفقًا لخطة التشغيل الموضوعة داخل المحافظة، بينما يختص محور الميكنة والتحول الرقمى بتوفير البنية التحتية المناسبة لتطبيق التحول الإلكترونى للمنظومة من كابلات وخلافه بالتعاون مع الجهات المعنية، إضافة إلى تدريب القوى البشرية على تسجيل المنتفعين إلكترونيًا، وتهيئة الأقسام الخارجية بالمستشفيات على تطبيقات التأمين الصحى الشامل .