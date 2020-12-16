شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف.. أبرز النواب الغائبين عن برلمان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت النتائج التى أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات فى مختلف الدوائر الانتخابية بمحافظات المرحلتين الأولى والثانية من الانتخابات، عن غياب عدد من النواب الحاليين عن البرلمان المقبل.

ومن أبرز وأشهر الوجوه التى ستغيب عن برلمان 2020، النائب السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب الحالي، ونقيب الأشراف، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الموقوف

ومن الغائبين أيضا، الدكتور محمد فؤاد النائب الحالي عن دائرة العمرانية، وأكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، فقد خاض السباق الانتخابي بدائرة دار السلام بمحافظة القاهرة ونجح في الوصول إلى جولة الإعادة لكن تغلب عليه المرشح والنائب الحالي على عبد الونيس.

أبرز الوجوه التي ستغيب عن مجلس النواب المقبل أيضا، الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب الحالى، بالإضافة إلى النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بالمجلس الحالي، والبرلماني عبد المنعم العليمى، والملقب بـ"شيخ المستقلين" الذي خاض الانتخابات بدائرة أول طنطا بمحافظة الغربية، إلا أن الحظ لم يكن حليفه في الانتخابات وخسر مقعده بالدائرة.