شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح سينوفاك الصينى.. ماذا تعرف عنه؟ "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار السباق العالمى لإنتاج لقاح كورونا، يبدو أن الصين قطعت أشواطا كبيرة، مع وجود أحد أهم اللقاحات صعودا وهو سينوفاك Sinovac، الذى يشق طريقه بالفعل إلى الخارج، فاللقاح الصينى يتمتع بمزايا جعله يتصدر السباق العالمى فى لقاحات كورونا، وحقق استجابة مناعية بلغت 97%، ليتغلب على لقاح فايزر، ومودرنا، كما أنه لا يحتاج للبرودة الفائقة، مما يسهل توزيعه بالدول النامية والدول الأفريقية الحارة.



وفى هذا الفيديو نتعرف معا على كافة تفاصيل لقاح سينوفاك الصينى ضد فيروس كورونا.