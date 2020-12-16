شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح لطلاب الشهادة الإعدادية تسجيل استمارة التقدم للامتحان إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الشهادة الاعدادية بتسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحان إتمام شهادة التعليم الأساسى، وذلك من خلال moe-register.emis.gov.eg.

وأكدت الوزارة، أنه فى إطار الإجراءات الخاصة بالتجهيز لامتحانات الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2020/2021، وإيماء إلى إجراءات تطوير منظومة التعليم التي تشمل ميكنة إجراءات التقدم للامتحانات العامة وطباعة الشهادات العامة المؤمنة للطلاب عن طريق المجمع الصناعي للأوراق الثبوتية، فقد تم إتاحة التطبيق الإلكتروني الخاص بقيام الطلاب بتسجيل الاستمارة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن التسجيل الإلكتروني بداية من هذا العام سوف يكون باستخدام البريد الإلكتروني الرسمي للطالب، والذي يمكنه الحصول عليه من خلال البوابة الإلكترونية للحساب المدرسي الإلكتروني الموحد عبر الرابط التالي Office365.emis.gov.eg.

وشددت الوزارة، على المدارس الإعدادية بالتأكيد على طلاب الصف الثالث الإعدادى المقيدين بالمدارس، سرعة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للتقدم لامتحانات الإعدادية بعد مراجعة بياناتهم على قاعدة البيانات المركزية والتأكد من صحتها، موضحة أنه في حال وجود أي خطأ في البيانات يتم الرجوع فورا للمدرسة لإجراء عملية التصحيح على قاعدة البيانات وويتم الالتزام بكافة التعليمات المعلنة على استمارة التسجيل الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من غدا الأربعاء 16 ديسمبر 2020 حتى الخميس 26 ديسمبر الجارى.

وقالت الوزارة، إنه على المدارس الإعدادية بطباعة كشوف 12د والالتزام بتسليمها للجان النظام والمراقبة في المواعيد المحددة، وتقديم كافة وسائل لدعم لطلاب وإتاحة المعامل وخدمة الإنترنت بالمدرسة لرفع صور الطلاب واستيفاء الاستمارات الإلكترونية وتسخير كافة الإمكانيات التكنولوجية بالإدارات والمديريات التعليمية.